Festa scudetto sul lungomare l' ira dei commercianti di Chiaia | Mi impediscono di raggiungere il mio negozio Chi mi paga i danni?

La festa di celebrazione dello scudetto del Napoli, con i calciatori in bus scoperti da via Sannazaro a piazza Vittoria, ha attirato l'entusiasmo dei tifosi, ma ha suscitato sostanziali malumori tra i commercianti di Chiaia. Questi ultimi denunciano difficoltà economiche e danni ai loro negozi a causa della manifestazione, sollevando interrogativi su chi debba farsi carico delle perdite.

