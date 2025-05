Festa Scudetto siparietto emozionante con la moglie di Conte – VIDEO

Durante la celebrazione del Scudetto del Napoli, un episodio inaspettato ha rubato la scena: un siparietto emozionante con la moglie di Antonio Conte. Mentre la festa era animata da cori e fumogeni, la presenza di Lady Conte ha suscitato curiosità e discussioni sul futuro dell’allenatore. Scopri tutti i dettagli di questo momento unico che ha conquistato i tifosi e i social.

Durante la parata Scudetto del Napoli, tra cori, fumogeni e l'entusiasmo incontenibile dei tifosi azzurri, un momento inaspettato ha catturato l'attenzione dei presenti e dei social. Il futuro di Conte è ancora da scrivere, e ci sarà tutto il tempo per prendere una decisione. Nel frattempo, anche la moglie si espone. Su uno dei pullman scoperti che hanno attraversato le vie del centro, è stata ripresa la moglie di Antonio Conte, Elisabetta Muscarello, mentre si rivolgeva con il sorriso a un gruppo di tifosi: "Farò di tutto", evidentemente per farlo restare a Napoli...

