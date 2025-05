Festa scudetto Napoli la parata dei Campioni d' Italia

La città di Napoli si prepara a un evento indimenticabile: la parata dei campioni d'Italia dell'SSC Napoli. Tifosi entusiasti affollano il Lungomare Caracciolo, pronti a celebrare la storica vittoria dello scudetto. I giocatori sfileranno a bordo di autobus scoperti, percorrendo un tragitto che li porterà dal Molo Porto di Mergellina fino a Piazza Vittoria, in un trionfo di gioia e passione calcistica.

A Napoli i tifosi di calcio hanno affollato il Lungomare Caracciolo in attesa del passaggio della squadra dell’SSC Napoli. I giocatori festeggeranno la vittoria dello scudetto sfilando a bordo di autobus scoperti dal Molo Porto di Mergellina fino all'imbocco di Piazza Vittoria... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Festa scudetto Napoli, la parata dei Campioni d'Italia

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo. 🔗continua a leggere

Festa scudetto: migliaia di tifosi del Napoli già sul lungomare - Lungomare di Napoli trasformato in un fiume umano di tifosi. Aperti i varchi, in migliaia sono entrati in vista della parata dei bus che trasporteranno i giocatori azzurri e celebrare la vittoria dell ... 🔗Lo riporta ansa.it

Napoli, lunedì la festa scudetto. Orario e percorso del bus scoperto: il programma di giornata - Napoli si prepara a festeggiare il suo quarto scudetto con una grande parata sul lungomare. Lunedì 26 maggio alle ore 15 è prevista la celebrazione ufficiale con un bus scoperto su cui sfileranno i gi ... 🔗Riporta ilfattoquotidiano.it

Festa scudetto Napoli, le strade chiuse e il percorso del bus: già code in piazza Vittoria - Oggi è prevista la festa scudetto del Napoli, a partire dalle 15 gli azzurri sfileranno sul lungomare per festeggiare insieme ai tifosi la ... 🔗Secondo msn.com