Festa Scudetto Napoli la marea azzurra abbraccia i campioni

La festa scudetto del Napoli ha regalato un'emozione senza pari, con oltre trecentomila tifosi che hanno invaso Mergellina per celebrare i campioni. Tra l'odore intenso dei fumogeni e l'energia contagiosa della marea azzurra, il borgo partenopeo ha vissuto una giornata indimenticabile, simbolo di un amore e di una passione che uniscono il popolo napoletano. Un momento iconico che resterà impresso nella storia.

