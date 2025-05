Festa scudetto Napoli i campioni d’Italia sfilano sul lungomare

Napoli celebra con entusiasmo la conquista del scudetto, con oltre 150mila tifosi pronti ad omaggiare Antonio Conte e i calciatori azzurri. Il lungomare si trasforma in un grande palcoscenico di festeggiamenti, mentre i giocatori e lo staff, a bordo di un bus scoperto, sfilano tra cori, bandiere e fumogeni, in un trionfo di gioia e passione per il calcio.

Il comune di Napoli si prepara già alla festa scudetto: i provvedimenti - Il Comune di Napoli si sta attivando per gestire l'eventuale festa scudetto della squadra partenopea, in vista della decisiva partita contro il Parma.

Ipotesi festa scudetto, a Napoli strade chiuse e divieto fuochi d'artificio domenica 18: ordine della Questura - In vista di una possibile festa scudetto, la Questura di Napoli ha emesso ordini restrittivi per garantire la sicurezza.

Il piano del Comune di Napoli per l'eventuale festa scudetto di domenica: tutti i divieti e le strade chiuse al traffico - Il Comune di Napoli ha annunciato un piano dettagliato per gestire la possibile festa scudetto di domenica, con divieti e chiusure stradali per garantire la sicurezza.

