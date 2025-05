Festa scudetto Napoli Conte e De Laurentiis sul bus

La città di Napoli ha celebrato con entusiasmo la vittoria del suo amato scudetto, con i giocatori del Napoli che hanno sfilato su autobus scoperti. In un clima di festa, l'allenatore Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno condiviso questa storica giornata con i tifosi, che hanno accolto la squadra con calore e gioia. Un momento indimenticabile per la città e i suoi supporters.

