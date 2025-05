Festa scudetto il messaggio del Cardinale Battaglia | Il cuore della città batte all’unisono

Oggi Napoli vive un'esplosione di gioia per il quarto scudetto della sua storia, un traguardo che va oltre il semplice trofeo. Il cardinale Battaglia celebra questa vittoria come un'espressione di unità e passione, un canto collettivo che unisce la città. È un momento che dimostra la forza del gioco di squadra e il potere della comunità nel perseguire un sogno comune.

"Oggi Napoli è in festa. Lo scudetto numero quattro è realtà. E non è solo un trofeo, è un canto collettivo, una danza popolare, il cuore della città che batte all'unisono. È la dimostrazione di cosa può nascere quando si gioca insieme, quando ognuno dà il meglio di sé per qualcosa che è più grande del singolo: la squadra, il sogno, la città". Lo dice il cardinale arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, in un messaggio alla Ssc Napoli e a tutti i tifosi azzurri in occasione della giornata in cui la squadra azzurra sfilerà a bordo di due bus scoperti.