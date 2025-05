Festa Scudetto i messaggi dei tifosi a Conte e alla squadra |VIDEO

Napoli ha celebrato con entusiasmo la conquista dello scudetto, trasformando il Lungomare in un tripudio di colori e passione. Oltre 100.000 tifosi si sono radunati per applaudire la squadra e il coach Conte, in un evento che ha superato ogni aspettativa. I messaggi d'affetto e gratitudine hanno accompagnato il passaggio dei bus scoperti, rendendo questa giornata un momento indimenticabile di gioia collettiva.

Napoli si è concessa una giornata di gioiosa follia. Sul Lungomare, per il passaggio dei bus scoperti con i calciatori del Napoli, c'erano ben più delle 100mila persone dichiarate alla vigilia. Tutti lì per voler vedere per qualche secondo i proprio beniamini e la coppa che rappresenta il quarto...

