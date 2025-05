Festa scudetto con i bus scoperti | il percorso i divieti e tutto quello che potrebbe tornarvi utile

In occasione della storica festa scudetto, i calciatori azzurri arriveranno a Napoli su un aliscafo Snav e proseguiranno il festeggiamento a bordo di bus scoperti. Scopri il percorso, i divieti e tutti i dettagli utili per partecipare a questo evento imperdibile. Con la presenza di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis e l'ospite speciale Stefano De Martino, l'atmosfera sarà davvero festosa!

I calciatori azzurri, Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis,¬†neocampioni d'Italia, arriveranno dal mare¬†su un aliscafo¬†Snav, Gruppo Msc, per poi partire dal molo Luise con i bus scoperti alle ore 15.00 di oggi.¬†Con loro come ospite speciale¬†Stefano De Martino ad intrattenere il pubblico che far√†... 🔗 Leggi su Napolitoday.it ¬© Napolitoday.it - Festa scudetto con i bus scoperti: il percorso, i divieti e tutto quello che potrebbe tornarvi utile

