Festa scudetto a Napoli la città in delirio | I campioni dell' Italia siamo noi

Il 26 maggio 2025 Napoli ha vissuto una giornata indimenticabile, celebrando il quarto scudetto degli azzurri con una festa di popolo. L'entusiasmo per la vittoria ha invaso le strade, dove migliaia di napoletani hanno sfilato con bandiere di Maradona e colori partenopei, gridando "I campioni d'Italia siamo noi". Un momento di unità e gioia che rimarrà nella storia della città.

Napoli, 26 maggio 2025 – "Una grande festa di popolo ". È stata una giornata memorabile quella vissuta oggi da milioni di napoletani, in festa per il quarto scudetto degli azzurri. Bandiere di Maradona e con i colori del Napoli hanno accompagnato la sfilata del Napoli Campione d'Italia. Il passaggio sul lungomare Caracciolo dei due bus scoperti con a bordo calciatori e dirigenza della Ssc Napoli è stato accolto da una marea umana tutta azzurra che si è andata creando già dalle prime ore di questa mattina. Folla via terra e "traffico nautico" in mare, tra barche, gommoni e moto d'acqua. E ancora: fumo denso nonostante il vento, il coro " I campioni dell'Italia siamo noi " e la nuova hit, ormai azzurra, ' Pedro ' a tutto volume in omaggio all'attaccante della Lazio che ha segnato il gol pareggio contro l'Inter...

