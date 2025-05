festa scudetto a napoli auto rubate e verniciate per i caroselli

La storica festa scudetto del Napoli, celebrata con fervore dai tifosi, è stata purtroppo accompagnata da atti di criminalità. Nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, numerose auto sono state rubate, verniciate e utilizzate per i caroselli, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico durante un evento tanto atteso. Questo contrasto tra entusiasmo e disagio segna un momento complesso per la città.

La festa scudetto del Napoli, attesa da anni e vissuta con entusiasmo da migliaia di tifosi, è stata macchiata anche da episodi di criminalità urbana. In particolare, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Decine di furti di auto prima della festa per lo scudetto: mezzi tagliati, verniciati e fatti circolare per animare i caroselli in giro per la città. Foto e video, poi, sono finiti sul web, insieme allo sconcerto dei proprietari delle automobili increduli di fronte alla "trasformazione" dei loro veicoli. "La beffa per noi è che l'auto di mia madre è stata anche riportata dove l'avevano presa ma ormai è inutilizzabile, e la beffa è che bisognerà pagare anche lo smaltimento... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it