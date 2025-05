Festa Premier del Liverpool auto travolge tifosi | feriti arrestato 53enne inglese Indaga l' antiterrosimo Starmer | Scene spaventose

Un'atmosfera di festa si è trasformata in panico durante la parata dei tifosi del Liverpool, quando un'auto ha travolto la folla, causando numerosi feriti. Un uomo di 53 anni è stato arrestato, mentre le autorità, inclusa l'unità antiterrorismo, stanno indagando sull'incidente. Le immagini di questi momenti spaventosi hanno lasciato la comunità sconvolta e in preoccupazione per la sicurezza dei cittadini.

