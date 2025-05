Festa per i 31 anni di Emergency Più di mille per ripudiare la guerra

In occasione del 31° anniversario di Emergency, oltre mille persone si sono riunite in via Santa Croce per l'iniziativa "Dire, fare, ripudiare". L'evento ha visto la partecipazione di operatori, giornalisti, filosofi e artisti, uniti per celebrare l'impegno dell'Ong contro la guerra e a favore della pace. Tre verbi che racchiudono l'essenza di una lotta continua per i diritti umani e la dignità di chi soffre.

Migliaia di persone hanno partecipato insieme ad operatori, giornalisti, filosofi e artisti a Dire, fare, ripudiare: l’iniziativa promossa nella sede dell’Ong in via Santa Croce per festeggiare i 31 anni di Emergency. "Dire, fare, ripudiare": tre verbi che richiamano l’impegno di Emergency a favore delle vittime della guerra e della povertà per promuovere una cultura di pace che rifiuta la guerra e che al contempo scandiscono la domenica di festa. Ai momenti di approfondimento su come l’informazione racconta la guerra e la propaganda bellicista che ci si prospetta con la nuova stagione di riarmo in corso, si sono alternati appuntamenti più leggeri con performance musicali in collaborazione con Piano City, spettacoli per famiglie e bambini... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa per i 31 anni di Emergency. Più di mille per "ripudiare la guerra"

