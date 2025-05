Festa Liverpool auto sulla folla durante la parata per la vittoria della Premier | ci sono diversi feriti

Durante la parata di celebrazione per la vittoria del Liverpool nella Premier League, un incidente ha sconvolto l'atmosfera festosa: un'auto è piombata sulla folla, causando diversi feriti. L'evento, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di gioia per i tifosi, si è trasformato in un momento di panico nel centro di Liverpool. La redazione offre aggiornamenti sulle conseguenze di questo tragico episodio.

Festa Liverpool, auto piomba sulla folla durante la parata per lo scudetto: ci sono diversi feriti. Panico nel centro di Liverpool. Un veicolo ha provocato il ferimento di diverse persone che si trovavano tra la folla durante la parata organizzata per celebrare la vittoria nel campionato inglese. L’incidente è avvenuto mentre migliaia di tifosi erano radunati per festeggiare e condividere la gioia del trionfo della loro squadra. I media britannici hanno riportato la notizia, evidenziando che diversi feriti sono stati registrati e che la zona dell’incidente è stata immediatamente circondata dalle forze dell’ordine... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Festa Liverpool, auto sulla folla durante la parata per la vittoria della Premier: ci sono diversi feriti

