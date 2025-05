Festa della Repubblica modifiche alla viabilità

In occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno, sono previste modifiche alla viabilità in città. Dalle 7 alle 12, sarà attivo un divieto di sosta con rimozione forzata nelle zone di piazza Cavalli, piazzetta Mercanti e piazza Plebiscito, per garantire lo svolgimento della cerimonia istituzionale. È importante per i cittadini prestare attenzione a queste disposizioni.

