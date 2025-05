Festa della Repubblica ai Giardini pubblici le celebrazioni accompagnate dalla banda Città di Cesena

Lunedì 2 giugno, in occasione del 79esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, i Giardini Pubblici di Cesena ospiteranno le celebrazioni con il concerto della Banda Città di Cesena. Dopo il saluto del sindaco Enzo Lattuca, la banda aprirà l'evento con l'‘Inno di Mameli’, dando inizio a una giornata di festa e commemorazione della nostra storia repubblicana.

