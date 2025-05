Festa dei Lyons come cambia la viabilità in Corso Europa e via Govoni

In occasione della Festa annuale del Rugby organizzata dal Gruppo Sportivo Lyons, il Comune di Piacenza annuncia modifiche alla viabilità in Corso Europa e via Govoni. Le restrizioni, in vigore dalle ore 19 alle 4 nei weekend del 30-31 maggio e 1-2, 6-7-8 giugno, sono necessarie per garantire la sicurezza durante l'evento. I dettagli delle modifiche verranno comunicati per facilitare la pianificazione degli spostamenti.

Il Comune di Piacenza comunica che, per consentire lo svolgimento in sicurezza della Festa annuale del Rugby organizzata dal Gruppo Sportivo Lyons, dalle ore 19 alle ore 4 di venerdì 30 e sabato 31 maggio, domenica 1, lunedì 2, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 giugno, in Corso Europa, nel tratto...