Ferrero FdI | Il centrodestra doveva restare unito

Il risultato elettorale di Fratelli d'Italia, fissato al 16%, offre spunti di riflessione sulla tenuta del centrodestra. Alberto Ferrer esprime le sue aspettative, analizzando anche l'impatto delle liste civiche come Vivi Ravenna, che ha contribuito all'elettorato di Fratelli d'Italia. L'unità della coalizione rimane un tema cruciale in questo contesto politico in evoluzione.

Si attesta al 16% il risultato di lista di Fratelli d'Italia. "Mi aspettavo più o meno questo risultato per Fratelli d'Italia  - commenta Alberto Ferrer - perché se consideriamo il risultato anche delle liste civiche, per esempio il 2,5% Vivi Ravenna che è un elettorato che ha votato Fratelli

