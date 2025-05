Ferrara salva l’Inter | Anche senza Champions la stagione è positiva Futuro Inzaghi? Ho questa sensazione

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juve, analizza la stagione dell'Inter in un'intervista a Dazn, evidenziando come, anche senza la Champions, il percorso della squadra sia da considerarsi positivo. Le sue osservazioni sul futuro di Simone Inzaghi offrono spunti interessanti su un club in cerca di successi, mentre si prepara ad affrontare il PSG in finale. Scopriamo i dettagli delle sue dichiarazioni.

Le parole di Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juve, sulla stagione dell'Inter e sul futuro di Simone Inzaghi. Tutti i dettagli. Ciro Ferrara ha parlato a Dazn della stagione dell' Inter in vista della finale di Champions League contro il PSG. STAGIONE INTER – «Nomi da Grande Inter. Una squadra meravigliosa, la migliore Inter di tutti i tempi. Ogni tanto penso al famoso "credo" di Luciano Ligabue: "Credo che un'Inter come quella di Corso, Mazzola e Suarez non ci sarà mai più, ma non è detto che non ce ne saranno, e belle, in maniera diversa". Sì, poi è arrivato Mourinho, adesso Inzaghi con una grande, grandissima Inter che può battere il Psg...

