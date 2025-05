Ferrante visita Poggioreale | Realtà critica ok ai primi lavori di adeguamento

La visita di Ferrante alla Casa circondariale di Poggioreale di Napoli, una delle strutture penitenziarie più problematiche d'Italia, sottolinea l'impegno del Governo, e di Forza Italia, per affrontare le criticità del sistema carcerario. Durante l'incontro, è stato riaffermato l'urgenza di avviare lavori di adeguamento essenziali per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e promuovere un trattamento più umano.

"Sulla situazione carceraria l'attenzione del Governo, e in particolare di Forza Italia, resta altissima. Ho voluto visitare la Casa circondariale di Poggioreale, a Napoli, una delle realtà detentive più critiche del Paese e che richiede misure urgenti e non più differibili per assicurare condizioni dignitose ai detenuti. Come Mit stiamo realizzando interventi di adeguamento dei padiglioni, che consentiranno di migliorare la qualità della vita all'interno della struttura. I primi lavori si concluderanno entro quest'anno, a dimostrazione del nostro impegno concreto per coniugare le esigenze di sicurezza e i diritti dei detenuti...