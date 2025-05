Fermati con la refurtiva in auto tre in carcere

Pisa, 26 maggio 2025 – Lo scorso martedì, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno intercettato e arrestato tre stranieri a Pisa per ricettazione. I soggetti, pluripregiudicati e senza fissa dimora, sono stati fermati mentre si trovavano a bordo di un'auto contenente merce rubata, confermando il loro preoccupante profilo criminale e la crescente attività di controllo nelle strade cittadine.

Pisa, 26 maggio 2025 – Lo scorso martedì 20 maggio i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato a Pisa per ricettazione tre stranieri, tutti pluripregiudicati e senza fissa dimora. I tre, già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati intorno alle 15,30 in via Fiorentina a bordo di un veicolo con targa francese. Durante il controllo sono stati trovati in possesso di 2.400 euro in contanti e di un ingente quantitativo di oggetti preziosi (orologi, gioielli, penne, profumi e occhiali di marca), il cui valore complessivo è attualmente in fase di quantificazione. Le verifiche condotte dai carabinieri pisani hanno permesso di accertare che il denaro e parte degli oggetti rinvenuti erano provento di un furto in abitazione commesso nella stessa giornata nel territorio della compagnia carabinieri di Empoli...

