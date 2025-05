Fermati con 2400 euro e gioielli rubati | tre arresti a Pisa per ricettazione

Tre persone sono state arrestate a Pisa con l'accusa di ricettazione, dopo essere state sorprese a bordo di un'auto con targa francese. Durante un controllo, i carabinieri hanno trovato 2400 euro in contante e una significativa quantità di gioielli rubati. L'operazione, avvenuta il 20 maggio in via Fiorentina, testimonia l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità .

Pisa, 26 maggio 2025 - Sono stati sorpresi a bordo di un'auto con targa francese mentre trasportavano denaro contante e un'ingente quantità di oggetti di valore. È quanto accaduto nel pomeriggio del 20 maggio, intorno alle 15:30, in via Fiorentina, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno fermato tre uomini per ricettazione. I soggetti, tutti cittadini stranieri, pluripregiudicati e senza fissa dimora, erano già noti alle forze dell'ordine. A insospettire i militari è stato l'atteggiamento dei tre, fermati per un controllo mentre viaggiavano su un veicolo con targa francese...

