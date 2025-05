Ferentino festival della lettura

Inaugurato sotto il segno della cultura e della promozione della lettura, il "Ferentino Festival della Lettura" celebra il "Maggio dei Libri". Questo evento, realizzato dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione e dalla Biblioteca Comunale di Ferentino, unisce diverse realtĂ locali per diffondere l'amore per i libri e coinvolgere la comunitĂ in attivitĂ culturali stimolanti e significative. Scopriamo insieme il programma e le iniziative di questa rassegna imperdibile.

In occasione del "MAGGIO DEI LIBRI", campagna Nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ferentino e la Biblioteca Comunale di Ferentino, in collaborazione con tutti i sottoscrittori del Patto per la Lettura, in virtĂą del...

