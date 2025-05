Femminicidi Mannoia | Nordio? Se gli capitasse in famiglia cambierebbe idea

(LaPresse) ‚ÄúAuguro al ministro Nordio che non gli succeda mai, nella sua famiglia, non si augura a nessuno. Penso che se capitasse un problema del genere alla sua famiglia o a qualcuno a cui vuole bene cambierebbe idea. La sicurezza gliela dobbiamo dare con gli esempi, l‚Äôeducazione, con i braccialetti che funzionano, con i finanziamenti dei centri antiviolenza. Ci sono tanti modi per poter far sentire sicure le donne. Non dobbiamo entrare in chiesa o dentro le farmacie per sentirci sicure, per cortesia. Ormai siamo abituati che tutti aprono la bocca e dicono quello che vogliono‚ÄĚ. Lo ha dichiarato Fiorella Mannoia, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle recenti affermazioni del ministro Nordio sulle donne vittime di violenza, a margine della presentazione del video ‚Äė√® come sembra‚Äô, organizzata da Assoconcerti e dalla ‚ÄėFondazione Una Nessuna Centomila‚Äô presso la Casa del Cinema di Roma... 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Femminicidi, Mannoia: ‚ÄúNordio? Se gli capitasse in famiglia cambierebbe idea‚ÄĚ

