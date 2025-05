Federica Petagna e le ciabatte del GF vendute a 5 euro | Erano marce poi prende in giro Zeudi e i tatuaggi

Nel mondo del Grande Fratello, Federica Petagna e Pamela Petrarolo si divertono a commentare le ciabatte marce ricevute in Casa, rivendute a soli 5 euro su Vinted. In un clima di risate, le due ex concorrenti non perdono l'occasione di prendere in giro anche Zeudi Di Palma per i suoi tatuaggi venduti a ben 300 euro. Scopri tutti i dettagli di questa curiosa vicenda!

Federica Petagna e Pamela Petrarolo, ex concorrenti di Grande Fratello, scherzano sulla questione delle ciabatte ricevute in omaggio nella Casa e rivendute su Vinted a 5 euro. Poi un commento sulla vicenda dei tatuaggi realizzati da Zeudi Di Palma e venduti a 300 euro... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Federica Petagna e le ciabatte del GF vendute a 5 euro: “Erano marce”, poi prende in giro Zeudi e i tatuaggi

Federica Petagna mette in vendita le ciabatte ricevute al GF - Federica Petagna, ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di mettere in vendita su internet le ciabatte che ha ricevuto gratuitamente all'interno della casa. continua a leggere

Federica Petagna e le ciabatte del GF vendute a 5 euro: “Erano marce”, poi prende in giro Zeudi e i tatuaggi - Federica Petagna e Pamela Petrarolo, ex concorrenti di Grande Fratello, scherzano sulla questione delle ciabatte ricevute in omaggio nella Casa e rivendute ... Secondo fanpage.it

Raggiunta da Pamela Petrarolo, Federica Petagna rivela perché ha venduto le ciabatte del Grande Fratello a 5 euro - Raggiunta da Pamela Petrarolo, Federica Petagna rivela perché ha venduto le ciabatte del Grande Fratello a 5 euro ... Come scrive novella2000.it

Federica Petagna e la vendita delle infradito del Grande Fratello: le motivazioni dietro la scelta - Federica Petagna, ex concorrente del Grande Fratello, vende su Vinted le infradito ricevute in omaggio, scatenando un dibattito. Pamela Petrarolo intervista l'ex gieffina per chiarire le motivazioni d ... Secondo ecodelcinema.com