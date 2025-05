Federica Curiazzi | Le nuove distanze stanno togliendo linfa alla marcia Forse doveva rimanere solo la 35 km

Federica Curiazzi, reduce da buoni piazzamenti agli Europei di marcia a squadre, riflette sulle recenti modifiche alle distanze di gara. In un'intervista a OA Sport, esprime preoccupazione per come queste novità possano influenzare la disciplina, suggerendo che potrebbe essere meglio mantenere solo la distanza di 35 km. Inoltre, analizza il suo percorso di crescita agonistica e guarda con attenzione ai prossimi Mondiali.

Federica Curiazzi, reduce da dei buoni piazzamenti, sia individuale che del team, agli Europei di marcia a squadre, ha tracciato un bilancio della manifestazione, ha parlato dei prossimi Mondiali, ed ha commentato le nuove distanza proposte e la maturità agonistica raggiunta ai microfoni di OA Sport durante il Trofeo ‘Ugo Frigerio’ a Bovisio-Masciago (MB). L’ analisi degli Europei a squadre: “ Sicuramente a squadre è stata una delle trasferte migliori degli ultimi anni, Massimo Stano oltre a vincere ha stampato questo record del mondo, la squadra maschile e quella femminile della 35 km, dove competevamo io e Massimo, hanno vinto entrambe, per cui siamo veramente soddisfatti a livello di squadra... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federica Curiazzi: “Le nuove distanze stanno togliendo linfa alla marcia. Forse doveva rimanere solo la 35 km”

Su questo argomento da altre fonti

Federica Curiazzi stravince e vola ai Mondiali - L’aspettavamo ed è puntualmente arrivata alla prima gara in pista, quella disputata a Rieti nel corso della prima prova del C.D.S. di marcia, l’allieva Federica Curiazzi dell’Atletica ... Lo riporta bergamonews.it

Federica Curiazzi e Riccardo Orsoni campioni italiani di marcia - A vincere sono stati la bergamasca Federica Chiurazzi e il mantovano Riccardo Orsoni che ha stabilito anche il suo nuovo record personale. Entrambi si sono qualificati per i Mondiali di Tokyo. rainews.it scrive

Brava Curiazzi ai Mondiali jr 11ª nella marcia e record personale - Super Federica Curiazzi nella 10 chilometri di marcia, niente acuto per Marta Maffioletti nella semifinale dei 400. La giornata delle bergamasche impegnate ai campionati mondiali juniores di ... Si legge su ecodibergamo.it

Federica Curiazzi: “In tante per un posto ai Mondiali. Le nuove distanze generano confusione”