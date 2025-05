Fedele alla Regina | da mezzo secolo parte dalla Svizzera per passare le vacanze a Cattolica

Da cinquant'anni, un affezionato visitatore svizzero trascorre le sue vacanze a Cattolica, dove ha condiviso momenti significativi con famiglia e amici. Dalla sua prima esperienza, avvenuta mentre si trovava ancora nel pancione della madre, questo luogo è diventato un simbolo di amore e tradizione. Oggi celebriamo il suo mezzo secolo di legami indissolubili con la Regina, che continua a ospitarlo ogni estate.

La prima volta che è arrivato a Cattolica era ancora nella pancia della mamma. E da allora non ha più smesso, tornando con i genitori, gli amici, in viaggio di nozze con la moglie e poi con tutta la sua famiglia. Fino a raggiungere il traguardo di 50 anni di vacanze e d'amore per la Regina.

«Dammi 25 mila euro e lavori in Vaticano». Le false promesse dell’arcivescovo della Chiesa vetero cattolica: inguaiato dal fedele ai domiciliari - Salvatore Costanzo, arcivescovo della Chiesa Vetero-Cattolica, è tornato sotto pressione giudiziaria per aver promesso 25 mila euro e un lavoro in Vaticano per influenzare un testimone. 🔗continua a leggere

Innamorato della "Regina" da mezzo secolo, un premio al turista inglese John Budge - Momento di festa lunedì pomeriggio per John Budge, turista inglese che da ben mezzo secolo non tradisce la Regina per le sue vacanze. Era il 1969 quando approdò per la prima volta a Cattolica, negli