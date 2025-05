FC 25 Nuovo Obiettivo da fare seguendo Twitch | Stagione 13 FC Pro

Scopri il nuovo obiettivo settimanale di EA Sports FC 25: "Nuovo obiettivo Live: Stagione 13 FC Pro". Unisciti a noi su Twitch per scoprire come completarlo e ottenere ricompense esclusive! Non dimenticare di sfruttare l’offerta di Amazon Prime per provare il servizio gratis per 30 giorni. Segui il canale ufficiale per rimanere aggiornato su tutte le novità !

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Stagione 13 FC Pro. Canale da seguire: https:www.twitch.tveasportsfc Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Nuovo Obiettivo Live: Stagione 13 FC Pro. Segui la eChampions League su TwitchEASPORTSFC o su YouTubeEASPORTSFCPRO per completare la Stagione 13 FC Pro e ottenere i tuoi premi spettatore! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 4. Premi finale: 1x Ultimate Pack Non scambiab.. Termina il 4 giugno.   Finali eChampions League. Segui le finali della eChampions League per almeno 15 minuti, in diretta dalle 16:30 UTC alle 19:15 UTC del 28 maggio 2025... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Nuovo Obiettivo da fare seguendo Twitch: Stagione 13 FC Pro

