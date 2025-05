Favori sessuali in cambio di protezione | una prostituta accusa un poliziotto e due carabinieri

Un caso inquietante scuote Siracusa: due carabinieri e un agente di polizia sono stati arrestati con l'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità, in particolare favori sessuali, da una prostituta. Le indagini della Procura della Repubblica rivelano come i tre abbiano sfruttato la loro posizione per ottenere vantaggi inappropriati, sollevando interrogativi sulla condotta di chi dovrebbe garantire sicurezza e legalità.

Due carabinieri e un agente di polizia in servizio a Siracusa sono stati arrestati su disposizione della Procura della Repubblica con l'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità: favori sessuali. Secondo le indagini, i tre avrebbero approfittato del proprio ruolo istituzionale per ottenere prestazioni sessuali da una donna dedita alla prostituzione, in cambio .

