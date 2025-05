favignana vota al passato eletto l ex sindaco che fu arrestato per corruzione ancora imputato rischia la decadenza

A Favignana, il ritorno di Giuseppe Pagoto alla carica di sindaco segna un passo indietro nella politica locale. Arrestato in passato per corruzione e ancora sotto processo, l’ex primo cittadino rischia la decadenza a causa della legge Severino. La sua rielezione, sostenuta da esponenti del PD, solleva interrogativi sulla stabilità e l'etica della governance nelle Isole Egadi.

Ritorno al passato. Dopo le dimissioni di 5 anni fa, Giuseppe Pagoto va alla reconquista: è di nuovo lui il primo cittadino alle isole Egadi. Il neo eletto, sostenuto da pezzi di Pd, potrebbe però decadere per gli effetti della legge Severino, qualora fosse condannato: è, infatti, sotto processo per corruzione. Il dibattimento è ancora in corso in primo grado e la prossima udienza è fissata per il 29 maggio. Le Egadi dunque riavvolgono il nastro tornando a 5 anni fa, quando, nel luglio del 2020, Pagoto, ristretto ai domiciliari, si era dimesso dalla guida del comune di Favignana, che comprende anche le isole di Levanzo e Marettimo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it