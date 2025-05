Fausto Brizzi nuovo first gentleman di Genova | è mancata la suspense

Fausto Brizzi, il noto regista romano, assume il titolo di "first gentleman" di Genova dopo il suo matrimonio con Salis, celebrato durante il periodo del Covid. In questa occasione, Brizzi esprime il suo rispetto per il suocero Eugenio Salis, operaio e attivista del Pci, sottolineando l’importanza delle radici e degli ideali familiari in questo nuovo capitolo della sua vita.

Il regista romano ha sposato Salis durante il Covid: “Il primo pensiero è stato per mio suocero Eugenio Salis, operaio e militante del Pci”... 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Fausto Brizzi, nuovo first gentleman di Genova: “è mancata la suspense”

Ne parlano su altre fonti

Fausto Brizzi, nuovo first gentleman di Genova: “è mancata la suspense”; Fausto Brizzi, nuovo first gentleman di Genova: Il primo pensiero a mio suocero, operaio e militante del Pci; Career Day a Genova, presente anche Blue Media; Genova, un addetto alla sicurezza aggredito in stazione a Principe: la polfer acquisisce il video delle bodyc…. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fausto Brizzi, nuovo first gentleman di Genova: “è mancata la suspense” - Il regista romano ha sposato Salis durante il Covid: “Il primo pensiero è stato per mio suocero Eugenio Salis, operaio e militante del Pci” ... 🔗Scrive ilsecoloxix.it

Fausto Brizzi, folla di vip alla proiezione del nuovo film: il regista è con la nuova fimma - Ribalta di star. Per Fausto Brizzi, che al teatro di via Nazionale presenta l’anteprima della sua ultima fatica, “Se mi vuoi bene”, inevitabilmente accorrono amici famosi come Enrico ... 🔗Segnala ilmessaggero.it

Fausto Brizzi ha un nuovo amore, è l'ex olimpionica del lancio del martello Silvia Salis - Fausto Brizzi ha un nuovo amore. Il regista, dopo lo scandalo che lo ha travolto e la separazione dalla moglie Claudia Zanella, immortalato dal settimanale «Chi» insieme alla sua nuova fiamma. 🔗Segnala corriere.it

Mission Impossible 5, Fausto Brizzi vuole Star Wars subito, Magic Leap