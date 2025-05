Fatture false per 105 milioni di euro smantellata rete criminale cinese

Un'operazione della Guardia di Finanza di Pordenone ha portato alla luce una vasta rete criminale cinese, responsabile di frodi fiscali per 105 milioni di euro. Quindici imprenditori, titolari di tredici aziende nella provincia, sono stati denunciati per presentazione di fatture false e costi legati a operazioni inesistenti, rivelando una preoccupante infiltrazione nel tessuto economico locale. L'indagine prosegue per smantellare completamente il sistema illecito.

