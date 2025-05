Fatti non parole

Fatti, non parole: un principio che risuona sempre più forte in un mondo in crisi. Anche i più esperti sopportano solo fino a un certo punto, prima di sentirsi spinti a reagire. Questa situazione complessa e persistente invita a riflettere sulle diverse modalità di risposta che le persone possono adottare di fronte alle avversità, rivelando strategie e resilienza in un tempo di sfide globali.

Anche quanti ne hanno viste di tutti i colori, finiscono con il superare il limite di sopportazione. Ne consegue che, prima o poi, sono indotti a reagire, seppure in modo in prevalenza diverso. L’attuale situazione in cui il mondo versa ormai da tempo, rientra nel novero dei tormenti accennati e una delle strade che possono aiutare a tener lontane le angosce che ne conseguono, é concentrarsi sulle proprie attività. Pertanto della serie “dove eravamo rimasti?” è doveroso riprendere a dedicare maggiore attenzione a quanto continua a accadere nel Paese, soprattutto dal punto di vista economico. Con il rischio di demoralizzarsi ancor più, se possibile, è bene ribadire che, senza ombra di disfattismo, gli Italiani continuano a sentirsi, nella migliore delle ipotesi, trascurati da chi invece è o dovrebbe essere preposto a curare i loro interessi... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Femminicidi, tante parole e pochi fatti. E Nordio riaccende le polemiche - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha suscitato un acceso dibattito con le sue recenti dichiarazioni sul femminicidio, suggerendo alle donne in pericolo di cercare rifugio in luoghi insoliti come chiese o farmacie. 🔗continua a leggere

La relazione complessa tra fatti e parole, ovvero sul trionfo del positivismo in quest’epoca - Oggi sono state svalutate le parole in nome dei fatti. Quante volte ci siamo sentiti ripetere “contano i fatti”? Ma cos’è veramente un fatto? Ogni istante facciamo qualcosa e questo è un ... 🔗Segnala sololibri.net

Cineasti a Giuli, dalle parole passi ai fatti, subito un tavolo - (ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Ci auguriamo che dalle parole si passi ai fatti e che vi sia al più presto un tavolo di confronto tra ministero, associazioni di autori e tecnici e con le categorie produttive ... 🔗Da msn.com

Comunali: Piciocchi, "Contro la violenza di genere fatti, non solo parole" - "La sfida contro ogni tipo di violenza di genere parte da iniziative e progetti di sensibilizzazione e confronto, una battaglia che deve essere quotidiana, per scardinare pregiudizi e prevaricazioni. 🔗Segnala genovatoday.it