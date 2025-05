Far West nel centro di Bolzano | rissa e inseguimento con machete | GUARDA

Una violenta rissa nel centro di Bolzano ha scosso la tranquilla piazza Domenicani, seguita da un inseguimento con machete in via Museo. L'azione della Questura ha portato a due arresti e diverse denunce, con gli aggressori identificati come cittadini stranieri. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nella citt√†, evidenziando un clima sempre pi√Ļ teso.

Due arresti e una serie di denunce: √® questo il bilancio dell'azione della Questura di Bolzano dopo la violenta rissa scoppiata in piazza Domenicani e l'inseguimento con il machete andato in scena in via Museo.¬†Gli autori delle aggressioni, stando a quanto riporta l'Ansa, sono cittadini stranieri¬†e, in parte,¬†ospiti dei centri emergenza freddo della citt√†. Nel corso della notte tra venerd√¨ e sabato, gli agenti della polizia sono intervenuti in piazza Dominicani a causa di una¬†colluttazione. Alcuni individui sono riusciti a scappare, ma gli agenti hanno seguito e fermato i due che erano stati individuati come responsabili dell'aggressione... 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Far West nel centro di Bolzano: rissa e inseguimento con machete | GUARDA

Bici e corrieri, il far west in centro - Bici e corrieri, il far west in centro Troppi veicoli in circolazione. Gli esercenti di piazza Erbe e via Museo: non solo furgoni ma anche due ruote e monopattini elettrici sono pericolosi Un tempo le ... 🔗Secondo altoadige.it

I VIDEO - Far west in centro: vetrine e auto in sosta crivellati di proiettili - un ragazzo di 15 anni è lungo circa 200 metri. Lungo questo percorso sono diverse le auto con i vetri infranti e le vetrine dei negozi centrate. 🔗Segnala rainews.it