Fano città da giocare | Cinquemila a Sassonia E per l’anno prossimo un’edizione extra-large

Fano si trasforma in un grande parco giochi per bambini con l'evento "Fano Città da Giocare". La scelta della giunta Serfilippi di spostare l'iniziativa dal centro al mare ha attirato ben 5.000 persone, che hanno invaso il lungomare, da viale Ruggeri a viale Colombo. Con un'edicione extralarge in programma per il prossimo anno, la partecipazione è stata straordinaria, testimoniando il successo dell'evento.

I bambini conquistano viale Adriatico. La scelta della giunta Serfilippi di trasferire 'Fano Città da Giocare' dal centro al mare è risultata vincente: il Comune parla di "5mila persone" che si sono ritrovate sul lungomare, da viale Ruggeri a viale Colombo. "La partecipazione è stata straordinaria – commenta il vicesindaco e assessore alla Città delle Bambine e dei Bambini, Loretta Manocchi – sono rimasti tutti entusiasti: una decisione davvero azzeccata, sono proprio contenta". Tanto che la location di Sassonia sarà confermata per il prossimo anno. "Probabilmente prolungheremo l'evento – fa sapere Manocchi – per tutta la giornata di domenica, se non addirittura per il week-end"

La Città da Giocare - Fano città dei bambini