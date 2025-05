Fano bambina di tre anni cade in piscina ai Bagni Arzilla e subisce un arresto cardiaco | salvata

FANO - Tragedia sfiorata ieri pomeriggio ai bagni Arzilla, dove una bambina di tre anni è caduta nella piscina, subendo un arresto cardiaco. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei bagnini e dei soccorritori, la piccola è stata salvata, evitando il peggio in un momento che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. La comunità è rimasta scossa dall'accaduto, ma grata per il coraggio e la rapidità delle operazioni di salvat

