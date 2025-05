Fanno esplodere un bancomat a Milano e rubano 16 mila euro | tre arrestati anche un minorenne

Nella notte tra il 24 e il 25 maggio, tre individui, tra cui un minorenne, hanno fatto esplodere un bancomat a Magenta, nel Milanese, riuscendo a rubare 16 mila euro. Gli arrestati, di età compresa tra 16 e 42 anni, sono stati fermati al confine tra Milano e Cesano Boscone mentre tentavano di fuggire. L'accusa include furto aggravato, possesso di esplosivi e ricettazione.

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio a Magenta, nel Milanese, tre uomini di 16, 38 e 42 anni hanno fatto esplodere uno sportello bancomat e hanno prelevato 16mila euro. I tre sono stati arrestati al confine tra Milano e Cesano Boscone per furto aggravato, possesso di esplosivi e ricettazione... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Fanno esplodere un bancomat a Milano e rubano 16 mila euro: tre arrestati, anche un minorenne

Fatto esplodere il bancomat delle Poste di via Di Sotto: è il secondo assalto in un mese - Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 maggio, un secondo assalto in un mese ai danni del bancomat delle Poste di via di Sotto: due esplosioni hanno causato danni e preoccupazione. 🔗continua a leggere

Milano, fanno esplodere bancomat e rubano 16mila euro - Video - Pochi minuti dopo il 'colpo' a Magenta, nel Milanese, i tre - tra cui un minorenne - sono stati arrestati dai carabinieri. 🔗Riporta adnkronos.com

Fanno esplodere bancomat, tre arrestati, anche un minore - I carabinieri della Compagnia di Corsico (Milano) hanno arrestato per furto aggravato, possesso di esplosivi e ricettazione, tre italiani di 38, 42 e 16 anni che la notte tra sabato e domenica hanno f ... 🔗Secondo msn.com

Fanno esplodere un bancomat nella notte ma vengono arrestati mentre scappano con un'auto rubata - Il bancomat che esplode nella notte tra sabato e domenica. I vicini della filiale del Banco di Desio di via Mazzini a Magenta (Milano) che si svegliano per il frastuono. I ladri che raccolgono più ban ... 🔗Si legge su milanotoday.it