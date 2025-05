Famiglia dorme in macelleria a Catania carne e olio sequestrati | distrutti kg di cibo e maxi multa

A Catania, una famiglia è stata sorpresa a dormire in una macelleria, dove carne e olio sono stati sequestrati e distrutti. L'operazione ha rivelato gravi irregolarità igieniche e amministrative, portando a sanzioni per oltre 8.700 euro. La situazione evidenzia la necessità di controlli più rigorosi nel settore alimentare per garantire la sicurezza dei consumatori.

Catania, macelleria equina da incubo in via Plebiscito. Locale con blatte e carne con muffa - Una macelleria equina in via Plebiscito – che ... di un controllo interforze coordinato dalla polizia di Stato di Catania. L’intervento, finalizzato alla verifica delle autorizzazioni per ... meridionews.it scrive

Catania, multata per abusivismo una macelleria in via Gesualdo Clementi. «Assenza di concessioni» - Una macelleria che si trova in via Gesualdo Clementi, a Catania nei pressi di piazza Dante, è stata al centro di un controllo effettuato dai vigili urbani domenica scorsa. Durante l’ispezione ... Si legge su meridionews.it