Falcomics da record E il sindaco canta gli 883

Un'edizione straordinaria del Falcomics 2025 si chiude con un bagno di folla, segnando un successone. Tra gli eventi più memorabili, il sindaco ha sorpreso tutti cantando gli 883. Con l'assessore alla Cultura Marco Giacanella che anticipa i numeri definitivi a breve, l'evento ha brillato grazie a momenti speciali, come l'intervista con Mauro Repetto, icona della musica italiana. Un finale col botto per una kermesse indimenticabile!

Bagno di folla finale per un’edizione 2025 Falcomics straordinaria. Aspettando i numeri definitivi – "tra pochi giorni", l’anticipazione dell’assessore alla Cultura Marco Giacanella –, anche la giornata di ieri si è rivelata eccellente. Tra i momenti clou, l’intervista di Mauro Repetto, icona musicale degli anni ‘90 e fondatore degli 883 assieme a Max Pezzali, con il simpatico fuori programma del sindaco Stefania Signorini che ha cantato l’intramontabile ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’ con lo stesso Repetto sul palco di piazza Catalani. Il primo cittadino, sul festival, ha detto è "un sogno che ho avuto per la nostra città ed è diventato realtà"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Falcomics da record. E il sindaco canta gli 883

