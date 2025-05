Facciamo come Mario Kart | la clamorosa ironia di Verstappen spiazza

Nel recente Gran Premio di Montecarlo, Max Verstappen ha mostrato il suo consueto spirito pungente, commentando con ironia il risultato della gara. Chiudendo in quarta posizione, il pilota olandese non ha risparmiato stoccate agli organizzatori, paragonando la situazione a un appassionante round di Mario Kart. Scopriamo insieme cosa ha detto e come il suo umorismo ha colpito nel segno.

Max Verstappen è stato più che ironico nel commentare quanto accaduto a Montecarlo: il pilota olandese ha lanciato una bordata agli organizzatori Max Verstappen ha chiuso il Gran Premio di Montecarlo in quarta posizione, alle spalle delle due McLaren e di Charles Leclerc, sempre molto ficcante nel Gran Premio di casa. L’olandese non è certo soddisfatto del risultato e, contestualmente, non ha nemmeno digerito più di tanto il nuovo regolamento creato appositamente per Monaco. La doppia sosta non ha prodotto gli effetti sperati. Altro che spettacolo, solo confusione e strategie tra compagni di squadra portate all’estremo, favorendo l’impossibilità atavica di sorpassare in pista... 🔗 Leggi su Sportface.it

