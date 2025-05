Facciamo acqua da tutte le parti | cosa ci insegna l’inchiesta di Agrigento

L'inchiesta su Agrigento getta un'ombra inquietante sulla politica siciliana, evidenziando una serie di problematiche che attraversano l'isola. Oltre alla gravità dei fatti, la loro esposizione mediatica solleva interrogativi su potere, accountability e riforma. In questo articolo, esploreremo le implicazioni di questa vicenda e cosa potrebbe significare per il futuro della Sicilia.

L’indagine su Agrigento che coinvolge la politica siciliana è veramente grave. Indipendentemente dalla accertata veridicità dei fatti, che avrà una probabilmente lunga gestazione processuale, in cui chi oggi è nelle polvere potrebbe riemergere, la sola configurazione mediatica rimanda l’isola indietro nel tempo. Quello in cui fare impresa, fare investimenti, si scontra con un territorio ostile, pervicacemente convinto che la trasparenza, la competitività, la buona amministrazione per il bene collettivo sia una profonda idiozia. Il bene non è affatto collettivo in Sicilia, ma esclusivamente particolare... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Facciamo acqua da tutte le parti: cosa ci insegna l’inchiesta di Agrigento

Facciamo acqua da tutte le parti: cosa ci insegna l’inchiesta di Agrigento - L’indagine su Agrigento che coinvolge la politica siciliana è veramente grave. Indipendentemente dalla accertata veridicità dei fatti, che avrà una ... 🔗Lo riporta thesocialpost.it

Maurizio Gasparri: "Garlasco? Dimostra come la giustizia faccia acqua da tutte le parti" - "I magistrati tengono in ostaggio il paese". Non usa mezze parole il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che a Today.it spiega: "La magistratura è il problema principale del Paese, chi è stato ... 🔗Si legge su today.it

Siamo ecologici, ma facciamo acqua da tutte le parti - Per il secondo anno consecutivo l’Italia si è confermata, a livello mondiale, tra i Paesi con il maggior grado di consapevolezza riguardo i temi ambientali, anche se aumenta lievemente lo scetticismo ... 🔗Riporta unimondo.org