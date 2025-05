Fabregas Como la società ha comunicato che l’allenatore rimarrà a guidare la panchina | solo l’Inter potrebbe indurlo a esitare

Cesc Fabregas, secondo recenti comunicazioni, rimarrà alla guida del Como, ma l'Inter potrebbe rappresentare un'eccezione. Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha sollevato l'ipotesi di un cambio in panchina, con Fabregas come potenziale sostituto di Simone Inzaghi. Scopriamo insieme le ultime notizie sul futuro del tecnico spagnolo e le possibilità di un trasferimento nella massima serie italiana.

Fabregas Como, l'Inter è l'unica italiana che potrebbe fare tentennare l'allenatore spagnolo: le ultime. Nella giornata di oggi, il giornalista Alfredo Pedullà ha menzionato Cesc Fabregas come possibile sostituto di Simone Inzaghi sulla panchina dell' Inter, nel caso in cui quest'ultimo decidesse di lasciare e sposare la causa araba. Secondo quanto riferito da Samuele Nava della Provincia di Como su TopCalcio24, il Como continua a ribadire che Fabregas sarà l'allenatore della squadra anche per la prossima stagione, a conferma della fiducia della società nella sua capacità di guidare i lariani...

