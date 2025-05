Fabo perde gara-1 di semifinale playoff contro Treviglio Brianza | le parole di Barsotti

La Fabo incassa una sconfitta amaramente significativa in gara-1 della semifinale playoff contro Treviglio Brianza. Il coach rossoblù, Federico Barsotti, riconosce l'importanza del momento, sottolineando che, sebbene la squadra sia ancora in competizione, è fondamentale alzare il livello di gioco. "Siamo nella serie, ma possiamo e dobbiamo fare qualcosa di più", ha dichiarato, evidenziando la determinazione di riscatto per il futuro.

Ha il sapore amaro dell’occasione persa gara-1 di semifinale playoff per la Fabo e ad ammetterlo, seppur fra le righe, è lo stesso condottiero rossoblù. "Siamo nella serie, ma possiamo e dobbiamo fare qualcosa di più", è il primo pensiero che coach Federico Barsotti regala ai microfoni nel post-partita. Difficile dargli torto: Treviglio Brianza si è dimostrata formazione completa e di valore, ma l’assenza di un giocatore come Marcius, il più talentuoso del roster biancoverde oltre che il più complicato per caratteristiche da arginare per gli HERONS, rappresentava un’occasione ghiotta per provare a prendersi subito un vantaggio nella serie, che Natali e soci non sono riusciti a sfruttare... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fabo perde gara-1 di semifinale playoff contro Treviglio Brianza: le parole di Barsotti

Approfondimenti da altre fonti

Fabo perde gara-1 di semifinale playoff contro Treviglio Brianza: le parole di Barsotti - La Fabo cade contro Treviglio Brianza in gara-1 di semifinale playoff. Coach Barsotti: "Possiamo fare di più". Secondo msn.com

Fabo, lo show di Chiera non basta: Treviglio si prende Gara 1 - La serie di semifinale playoff si apre con una sconfitta per gli Herons: al PalaFacchetti passano i locali in volata La Fabo cede in Gara 1 di semifinale playoff al cospetto dei padroni di casa di Tre ... Riporta pistoiasport.com

Fabo Si ferma Trapani: out contro Treviglio - Si accorciano le rotazioni degli esterni: per il play lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro ... Si legge su lanazione.it

FABO: Gara 1 ha dimostrato che è possibile!