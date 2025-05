Fa inversione sullo svincolo e centra un' altra auto | carambola in autostrada

Un errore di percorso ha causato un grave incidente autostradale nel pomeriggio di ieri, paralizzando il traffico tra la A4 e la A21 per oltre due ore. Un uomo di 80 anni, resosi conto all'ultimo di aver sbagliato strada, ha tentato una manovra per tornare indietro, centrando un'altra auto e dando vita a una carambola. I dettagli dell'accaduto sono tuttora al vaglio delle autorità.

Si è reso conto all'ultimo di aver sbagliato strada e ha cercato di tornare indietro. Sembrerebbe questa la dinamica all'origine dell'incidente che ieri pomeriggio ha paralizzato il traffico dalle 17 e per oltre due ore tra la A4 e la A21, all'altezza dell'uscita Brescia Centro. L'uomo, 80enne...

