Fa inversione a U in autostrada e provoca un incidente a Brescia | 6 auto coinvolte e 11 persone soccorse

Un'inaspettata manovra di inversione a "U" da parte di un 80enne ha causato un grave incidente sull'autostrada A4, nei pressi di Brescia, il 25 maggio. Sei automobili sono state coinvolte e undici persone sono state soccorse. Questo evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale. Scopri i dettagli dell'incidente e le conseguenze per i coinvolti.

