Fa inversione a U in autostrada e provoca un folle incidente | 10 feriti

Un’azione avventata ha avuto conseguenze drammatiche sulle autostrade italiane. Un 80enne, rendendosi conto di aver sbagliato strada, ha tentato una pericolosa inversione a U, provocando un'incidente che ha coinvolto dieci persone. L'incidente, avvenuto ieri pomeriggio tra la A4 e la A21, ha paralizzato il traffico per oltre due ore, creando disagi significativi per gli automobilisti in transito.

Si è reso conto all'ultimo di aver sbagliato strada e ha cercato di tornare indietro. Sembrerebbe questa la dinamica all'origine dell'incidente che ieri pomeriggio ha paralizzato il traffico dalle 17 e per oltre due ore tra la A4 e la A21, all'altezza dell'uscita Brescia Centro. L'uomo, 80enne... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Fa inversione a U in autostrada e provoca un folle incidente: 10 feriti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fa inversione a U sull’autostrada: “Ho seguito il navigatore” - È la sanzione inflitta a un automobilista straniero, ripreso dalle telecamere mentre faceva un’inversione a u sull’autostrada A1. Una manovra suggerita dal navigatore secondo la ... Riporta tpi.it

Camper fa inversione a U in autostrada e si scontra con un taxi: morta una donna - Le foto su Instagram KB5053656 ... “Che Dio ci aiuti” fa miracoli, “Avanti un altro by night” non fa decollare Canale 5 ... Secondo msn.com

Folle inversione a U in autostrada: spunta il video - (Today.it) Il video del Tir che fa inversione a U in autostrada: multa da 8mila euro al conducente. Una manovra che è costata una maxi-multa da 8mila euro al conducente del mezzo. (Notizia Oggi ... Riporta informazione.it

Fa inversione a U in autostrada: la manovra folle di un tir a Genova