F1 le reazioni dei veri piloti al film di Brad Pitt | Bene le scene in pista ma è troppo romanzato

Le prime reazioni dei piloti di Formula 1 al film con Brad Pitt evidenziano un mix di apprezzamenti e critiche. Sebbene le scene in pista siano state accolte positivamente, alcuni piloti notano che la trama risulta eccessivamente romanzata. In attesa dell'uscita ufficiale il 26 giugno, il film ha già destato l'interesse per la sua rappresentazione del mondo delle corse.

Arrivano le prime reazioni dei piloti di Formula 1 che appaiono nel film, elogi e qualche appunto sulle imprecisioni presenti nella pellicola interpretata da Brad Pitt e Javier Bardem. In attesa dell'uscita prevista per il 26 giugno, una proiezione speciale di F1, pellicola con Brad Pitt ambientata nel mondo delle corse automobilistiche, si è tenuta a Monaco la scorsa settimana alla presenza dei veri piloti di Formula Uno. Come riporta ActioNewz.com, solo due piloti erano assenti. Uno dei due era il quattro volte Campione del Mondo Max Verstappen, che ha rifiutato di apparire nel film ed è stato da subito molto critico sul modo in cui lo sport è stato eccessivamente drammatizzato in progetti come questo e Drive to Survive di Netflix... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - F1, le reazioni dei veri piloti al film di Brad Pitt: "Bene le scene in pista, ma è troppo romanzato"

