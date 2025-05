F1 l’ammissione di Vasseur è eloquente | Non ci saranno

L'ammissione di Vasseur è chiara: la Ferrari non ha intenzione di accontentarsi. Dopo il secondo posto di Leclerc e il quinto di Hamilton nel prestigioso Gran Premio di Monaco, il team italiano si trova a riflessione. Nonostante i risultati incoraggianti, è evidente che ci sono ambizioni ben più elevate da perseguire in questa stagione di F1.

La F1 è reduce dal gran Premio di Montecarlo che ha visto il secondo posto di Leclerc ed il quinto di Hamilton. L’ammissione di Vasseur, però, è eloquente Secondo e quinto posto per la Ferrari nell’iconico Gran Premio di Monaco. Un risultato che all’apparenza non è nemmeno male, considerato come Leclerc abbia perfino lottato per il successo fino all’ultimo giro con la McLaren, ad oggi almeno due spanne in più degli avversari. Il monegasco ha conservato la seconda piazza da cui è partito mentre Hamilton ha guadagnato due posizioni rispetto alla partenza. Insomma, non è tutto da buttare, anzi: Leclerc ed Hamilton hanno tratto il massimo dalla monoposto rossa ed ora ci si concentra già al prossimo appuntamento, quello di Barcellona... 🔗 Leggi su Sportface.it

