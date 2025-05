F1 GP Spagna 2025 | programma orari tv streaming Calendario 30 maggio-1 giugno

Dal 29 maggio al 1° giugno 2025 si svolgerà il GP di Spagna, nona tappa del Mondiale di Formula 1. La storica pista di Barcellona ospiterà un fine settimana cruciale per gli equilibri del campionato. Scopri il programma completo, gli orari di gara e le modalità di streaming per non perderti nemmeno un momento di questa entusiasmante competizione.

Dal 29 maggio al 1° giugno andrà in scena il week end del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Barcellona assisteremo a un fine-settimana molto importante, che potrebbe andare a definire in maniera importante gli equilibri in pista. In occasione di questa tappa, infatti, sarà applicata una nuova direttiva tecnica che andrà a cambiare l’uso delle ali sulle vetture. La FIA imporrà dei parametri di rigidezza diversi al fine di limitare il cosiddetto fenomeno delle “ali flessibili”. Un aspetto che si è particolarmente evidenziato sulle vetture della McLaren, squadra di riferimento di questo campionato... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Spagna 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 30 maggio-1 giugno

