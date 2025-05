F1 Frederic Vasseur annuncia poche novità per la Ferrari a Barcellona | verità o bluff?

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha recentemente rilasciato dichiarazioni sulle novità del team in vista del Gran Premio di Barcellona, lasciando molti appassionati con più domande che risposte. Si tratta di un abile bluff o di un annuncio sincero? Tutti gli occhi saranno puntati su venerdì, quando scopriremo se le aspettative saranno confermate o smentite.

Frederic Vasseur è un abile giocatore di poker oppure ha semplicemente detto la verità? Il team principal della Ferrari sta provando un astuto bluff? Il dubbio rimane. La risposta la scopriremo solamente venerdì. Di cosa stiamo parlando? Semplice, delle parole del numero uno di Maranello riguardo gli aggiornamenti che saranno portati in pista nel corso del prossimo fine settimana di gara. Già, il tanto atteso Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. L’evento che tutti hanno cerchiato con il pennarello rosso sul calendario. Il tracciato catalano sarà sede di una tappa che racchiuderà in sé spunti di interesse letteralmente a non finire... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur annuncia poche novità per la Ferrari a Barcellona: verità o bluff?

